Basket femminile, la Geas espugna Namur e festeggia la prima vittoria in EuroCup Women

Si è appena conclusa alla Hall Octave Henry di Namur, in Belgio, la sfida valevole per il secondo turno della EuroCup Women tra le padrone di casa e la Geas Sesto San Giovanni. Entrambe le formazioni erano uscite sconfitte all’esordio e questa sera andavano a caccia della prima vittoria europea stagionale. Ecco come è andata.

Partenza devastante della Geas Sesto San Giovanni, che cancella le padrone di casa palla in mano e in sei minuti piazza un parziale di 0-9 che spezza subito il match. Servono 6’20” e un giro in lunetta per sbloccare il Namur, con le belghe che trovano il primo canestro dal campo dopo 7’. Namur che così torna sul -3, ma la fiammata finale è nuovamente milanese e si va al primo stop sull’8-20.

Geas che, così, è già in gestione della partita fin da inizio secondo quarto. Una scatenata Anna Makurat allunga ancora per le ospiti e firma il +21 poco dopo metà quarto. Il Namur prova in qualche modo a reagire con Franquin e Virjoghe, ma è troppo poco e si va al riposo sul 25-39.

Non rallenta Sesto San Giovanni, continuando a spingere, ad allungare e virtualmente il match è già chiuso. Alza bandiera bianca la squadra di casa e il terzo quarto si chiude con un parziale di 8-24 e la Geas va all’ultimo stop sul +30. Lungo garbage time, quindi, per festeggiare la prima vittoria stagionale in Europa e chiude sul 43-78. Top scorer Anna Makurat con 23 punti, ma in doppia cifra anche Elin Gustavsson (13), Laura Spreafico (12) e Jazmon Gwathmey (10).