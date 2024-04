Basket femminile, la Virtus Bologna e Campobasso pareggiano i conti nei playoff. Schio stacca il pass per le semifinali

Grande domenica di basket femminile quella completata da poco, con tre partite valevoli per gara-2 dei playoff scudetto ed un match per gara-1 dei playout della Serie A1 2023-2024. Andiamo a scoprire insieme come sono andate queste sfide, in attesa di Oxygen Roma-Reyer Venezia in programma domani sera alle 20:30 (Umana avanti 1-0 nella serie).

PASSALACQUA RAGUSA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 59-81

La Virtus Bologna si vendica prontamente del ko di pochi giorni fa in gara: Passalacqua Ragusa ko per 59-81, serie in parità sull’1-1 che si deciderà mercoledì 1° maggio alla Segafredo Arena. Le emiliane premono subito sull’acceleratore con un primo quarto da 8-21, con la Passalacqua che prova a risalire la china nel secondo parziale chiudendo a -8 (24-32). Nella ripresa la Virtus torna ad imporre il proprio ritmo volando anche a +18 (41-59), con Ragusa che accusa il colpo e sprofonda letteralmente nell’ultima frazione: finisce 59-81, con la Virtus Bologna che proverà a far valere la propria forza di fronte al pubblico amico nella gara-3 che vale un posto in semifinale.

TOP SCORER

Ragusa: Jakubcova 16, Milazzo 12, Miccoli 11

Virtus Bologna: Zandalasini 18, Rupert 16, Cox e Dojkic 13

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 62-65

La Molisana Magnolia Campobasso emula la Virtus Bologna facendo saltare il fattore campo in gara-2 a Sesto San Giovanni, costringendo l’Allianz Geas al ko per 62-65 grazie ad una magia di Martina Kacerik sulla sirena: serie sull’1-1 che avrà il suo epilogo mercoledì 1° maggio in terra molisana. Match equilibrato dopo 10’ (17-16), con le ospiti che innestano le marce alte nel secondo quarto lasciando le avversarie al palo e portandosi sul +16 all’intervallo lungo (23-39). Nella ripresa l’Allianz Geas accenna una reazione rimanendo a -10 alla terza sirena (41-51), completando poi la rimonta nel parziale decisivo fino al 62-62. La partita sembra destinata quindi all’overtime, quando Kacerik spara la bomba del 62-65 con cui Campobasso espugna l’impianto lombardo e porta la serie a gara-3 con vista semifinale.

TOP SCORER

Sesto San Giovanni: Panzera 21, Moore 13, Conti 8

Campobasso: Quinonez 15, Kunaiyi-Akpanah, Morrison e Trimboli 9

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-FAMILA WUBER SCHIO 65-90

Il Famila Wuber Schio non sbaglia il pronostico e si aggiudica anche gara-2 dei quarti di finale contro l’Alama San Martino di Lupari per 67-90: le vicentine staccano così il pass per la semifinale chiudendo la pratica già quest’oggi. Le padovane provano a sorprendere le campionesse d’Italia in carica con un primo quarto da 28-19, ma subito la veemente reazione ospite con un parziale di 7-22 che consente a Schio di mettere due possessi pieni di vantaggio sulle avversarie al termine del primo tempo (35-41). Nella ripresa il Famila Wuber mostra ancora i muscoli e scappa letteralmente nel punteggio sfondando anche i venti punti di margine, con San Martino di Lupari che non riesce a contenere l’offensiva vicentina: alla terza sirena Schio conduce per 51-71, con le detentrici del titolo che non intendono abbassare l’intensità e toccano anche il +30 (54-84): finisce 67-90 in favore delle scledensi che si aggiudicano il derby veneto e volano in semifinale dove attendono la vincente di Virtus Bologna-Ragusa (serie sull’1-1).

TOP SCORER

San Martino di Lupari: Turcinovic 18, Conte 11, Arado e D’Alie 9

Schio: Verona 16, Sottana 13, Guirantes e Reisingerova 12

E-WORK FAENZA-O. ME. P. S. BATTIPAGLIA 74-66

L’E-Work Faenza non trema di fronte al pubblico amico e batte l’O.ME. P.S. Battipaglia per 74-66 nella gara-1 dei playout per la permanenza in Serie A1. Campane avanti al primo quarto (16-21), con l’E-Work che prova a rimanere in scia alle ospiti prima del riposo di metà partita (32-40). Nel terzo parziale Faenza trova la forza prima per impattare nel punteggio (50-50) e poi per mettere la freccia (54-53), riuscendo anche a prendere un piccolo margine nei 10’ conclusivi senza concedere il fianco a Battipaglia, che non riesce ad avvicinarsi quanto basta per provare ad impensierire le emiliane: finisce 74-66, con le campane che proveranno a pareggiare i conti in gara-2 in programma giovedì 2 maggio nel paese alle porte di Salerno.

TOP SCORER

Faenza: Cvijanovic e Dixon 15, Peresson 14

Battipaglia: Domenger 16, Johnson 13, Ferrari Calabro 12