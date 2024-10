Basket femminile: Sassari, esordio da urlo nella EuroCup Women. Battuta Riga

Si è appena conclusa al PalaSerradimigni il match tra la Dinamo Sassari e il TTT Riga, match di debutto nel girone I di Eurocup Women per le sarde. Avversarie le quotate lettoni (con un immenso retroterra storico), uscite l’anno scorso nei quarti di finale per mano della Reyer Venezia. Ecco come è andata.

Parte bene Sassari, che nei primi minuti del match blocca l’attacco lettone e va sul 6-0 iniziale. Continuano a correre le sarde, che tengono a distanza le ospiti, toccando anche la doppia cifra di vantaggio a 3’ dalla fine del primo quarto. Negli ultimi due minuti, però, il Riga cambia ritmo e ricuce parzialmente lo scarto, andando sullo stop sul 17-16 per la Dinamo.

Si lotta, così, punto a punto nel secondo quarto, con Riga che si porta anche in vantaggio, mentre le sarde si affidano a Sparkle Taylor per non farsi staccare. Le due formazioni si alternano in testa, senza superare mai un possesso pieno di vantaggio e alla fine si va al riposo in perfetta parità sul 36-36.

Anche nel terzo quarto l’equilibrio non si spezza, con Begic e Gonzales a dettare i ritmi per Sassari. Si deve aspettare il 6’ del terzo periodo prima che la partita trovi uno scossone, con Begic, Taylor e poi la tripla di Natali che firmano il parziale che vale il +9 per le padrone di casa. A 47” dalla fine è la tripla di Debora Carangelo a valere la doppia cifra di vantaggio, anche se nel finale Riga limita i danni andando all’ultimo stop sul 63-54.

Le lettoni iniziano meglio l’ultimo quarto e tornano fino al -5, prima che Carangelo – ancora da oltre l’arco – rilanci la fuga di Sassari. Le sarde provano a gestire il vantaggio, facendo scorrere il tempo, anche se le padrone di casa non riescono a mettere in ghiacciaia il match. A 5’40” dalla fine la tripla di una scatenata Sparkle Taylor vale il nuovo +10. Carangelo firma il +12 a 4’10” dalla fine, con Riga bloccata in attacco. Prova a sbloccarsi la squadra lettone, torna sul -8, ma ancora una volta è l’azzurra Carangelo a fermare la rimonta. Non alza bandiera bianca Ketija Vihmane, che firma il -5, ma è Taylor a chiudere il discorso a 37” dalla sirena. Vince, così, Sassari per 83-74. A Riga non bastano i 29 punti di Mia Loyd, top scorer ma obbligata a uscire a un paio di minuti dalla fine per un infortunio alla caviglia, e i 18 punti di Ketija Vihmane. Per Sassari, invece, 24 punti per Debora Carangelo, 21 per Sparkle Taylor e 20 per Ana-Marija Begic.