Basket femminile, big match tra Virtus Bologna e Famila Schio nella 20a giornata di Serie A1

La Serie A1 di basket femminile è pronta a scendere in campo nel weekend alle porte con la ventesima giornata della regular season 2023-2024: andiamo a presentare brevemente quali sfide ci attendono sui parquet del Belpaese.

Un solo anticipo previsto sabato 9 marzo alle 20:30 tra la RMB Brixia e l’O.ME.P.S. Battipaglia: le bresciane puntano a rimanere in scia alle migliori, mentre le campane cercano il secondo successo stagionale dopo essersi sbloccate la settimana scorsa in casa. Domenica 10 marzo alle ore 18:00 si disputano tre partite: a Faenza l’E-Work attende la Passalacqua Ragusa che vuole mantenere il sesto posto; spostandoci in Lombardia, invece, ecco il match tra l’Allianz Geas Sesto San Giovanni e l’Oxygen Roma con entrambe le squadre in zona playoff; La Molisana Campobasso fa invece visita alla Sanga Milano, per non perdere terreno dalle avversarie dirette per accedere alla post-season.

Alle ore 20:00 ecco il ‘big match’ di giornata tra la Virtus Bologna e Famila Wuber Schio, che negli ultimi anni ha spesso deciso l’assegnazione dello Scudetto e non solo: le V-nere si trovano al secondo posto con 30 punti, a +4 dalle campionesse d’Italia in carica reduci dall’eliminazione in Euroleague Women ai quarti di finale per mano dell’USK Praga. Posticipato al 10 aprile alle ore 20:30 invece il derby veneto tra la capolista Reyer Venezia e l’Alama San Martino di Lupari, con le oro-granata impegnate nella semifinale di EuroCup – sconfitta di un solo punto ieri sera al Taliercio contro le inglesi del London Lions, con il match di ritorno previsto martedì sera nella Capitale londinese – mentre osserverà un turno di riposo la Dinamo Sassari.