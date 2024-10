ATP Basilea, cambia l’avversario di Arnaldi: forfait di Carballes Baena

Cambio last minute nel tabellone di singolare maschile degli Swiss Indoors Open, torneo di categoria ATP 500 scattato quest’oggi sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera: forfait dello spagnolo Roberto Carballes Baena, che avrebbe dovuto affrontare tra pochi minuti l’azzurro Matteo Arnaldi.

Al posto del tennista iberico l’avversario dell’azzurro sarà il belga David Goffin, che ha visto il sorteggio tra lucky loser, entrando nel tabellone principale. Goffin, numero 1 delle qualificazioni, era stato sconfitto ieri nel turno decisivo dal neerlandese Botic van de Zandschulp con lo score di 6-2 6-4.

Non ci sono precedenti tra il tennista italiano ed il belga: chi la spunterà affronterà il vincente della sfida tra il transalpino Ugo Humbert e l’elvetico Jerome Kym, al momento in campo. Arnaldi e Goffin scenderanno a breve in campo: è in corso il secondo set del match che precede quello dell’azzurro, il doppio Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry.