LIVE Arnaldi-Carballes Baena, ATP Basilea 2024 in DIRETTA: il ligure debutta contro l’esperto spagnolo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match tra Matteo Arnaldi e Roberto Carballes Baena, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. Il classe 2001 cerca il pass per gli ottavi, L’appuntamento di giornata sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry).

Si tratta del secondo incrocio tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo. Nell’unico precedente, Carballes Baena ebbe la meglio sul numero 36 del mondo, battendolo in quattro set al primo turno di Wimbledon, l’anno scorso. In palio quest’oggi il pass per gli ottavi, chi avanza se la vedrà con uno tra il francese Humbert e lo svizzero Kym per un futuro accesso ai quarti.

Il nativo di Sanremo torna in campo in seguito alla sconfitta ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Daniil Medvedev. Avversario di giornata lo spagnolo Roberto Carballes Baena: numero 54 del circuito ATP ma pur sempre avversario tignoso. Arnaldi, sulla carta, parte con i favori del pronostico ma è vietato sottovalutare l’iberico.

Matteo Arnaldi affronterà Roberto Carballes Baena nel primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. 2024.