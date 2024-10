A che ora Arnaldi-Carballes Baena, ATP Basilea 2024: programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Roberto Carballes Baena al primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry).

Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver perso contro il russo Daniil Medvedev ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai e sarà chiamato a fronteggiare il rognoso spagnolo, che ha perso agli ottavi di finale di Anversa contro l’australiano Alex de Minaur. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento all’avversario di turno.

Il ligure, numero 36 del mondo, incrocerà l’iberico, numero 54 del ranking ATP. Il 23enne è in svantaggio per 1-0 nei precedenti disputati sul circuito maggiore (1-0) contro questo rivale: lo scorso anno lo spagnolo si impose al primo turno di Wimbledon in quattro set. L’azzurro cercherà di meritarsi gli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il francese Humbert e lo svizzero Kym.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Matteo Arnaldi-Roberto Carballes Baena, primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-CARBALLES-BAENA, ATP 500 BASILEA

Lunedì 21 ottobre

Terzo match dalle ore 12.00 Matteo Arnaldi vs Roberto Carballes Baena – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sull’IWB Court 1, si giocheranno Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry. Al termine toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-CARBALLES BAENA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Spor Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.