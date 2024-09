Sport in tv oggi (giovedì 5 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 5 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle Paralimpiadi a Parigi, in programma l’ottava giornata di gare con gli azzurri che vorranno rimpinguare il medagliere, regalando emozioni agli appassionati. In primo piano la Louis Vuitton Cup, augurandosi che il meteo consente lo sviluppo regolare delle regate, cancellate ieri. Luna Rossa vorrà confermarsi leader di questa competizione e far valere il suo status.

In serata poi assisteremo alla tappa di Diamond League a Zurigo con Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli presenti. Ultime battute degli US Open di tennis, con la Finale del doppio misto e protagonisti Sara Errani e Andrea Vavassori e le semifnali del singolare femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 5 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 5 settembre

09.00 Judo, Europei giovanili: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

13.00 Snooker, Saudi Masters: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.20 Ciclismo, Vuelta a España 2024: diciottesima tappa – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: settima giornata – Diretta tv su Canale 20 per tutte le regate; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa; Sky Sport Uno (201), Sky Sport America’s Cup (205); in streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, SkyGo e su NOW.

14.30 Judo, Europei giovanili: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

18.30 Atletica, Diamond League a Zurigo – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.05 alle ore 22.00, gratis e in chiaro (dalle ore 20.30 alle ore 21.05 su questo canale saranno trasmesse le Paralimpiadi, la competizione andrà in onda in streaming su Rai Play Sport 1); Sky Sport (201) dalle ore 20.00; in streaming su RaiPlay Sport 1 dalle ore 20.00; SkyGo, NOW dalle ore 20.00.

20.45 Calcio, Nations League: Danimarca vs Svizzera – Nessuna copertura tv/streaming.

20.45 Calcio, Nations League: Portogallo vs Croazia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.45 Calcio, Nations League: Scozia vs Polonia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.45 Calcio, Nations League: Serbia vs Spagna – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Tennis, US Open 2024: Finale doppio misto (Errani/Vavassori vs Townsend/Young) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

01.00 Tennis, US Open 2024: semifinali singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.