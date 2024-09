LIVE Atletica, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: Tapia ci prova nel disco, in serata Caironi nel lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di atletica leggera in programma alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Giornata importante quella che si prospetta per l’atletica azzurra in questa edizione dei Giochi. Dopo le grandi soddisfazioni arrivate negli ultimi giorni, il bottino può ulteriormente ampliarsi. Due le carte che la formazione azzurra può giocarsi quest’oggi allo Stade de France.

Nella sessione mattutina, l’Italia può contare su Oney Tapia. Il classe 1976 di origini cubane sarà al via della gara su cui si possono riporre le maggiori aspettative, il lancio del disco classe T11. In quest’evento, l’azzurro ha ottenuto l’argento a Rio e il bronzo a Tokyo, oltre al titolo iridato a Kobe nell’annata in corso. C’è voglia di riscatto dopo l’opaca prestazione nel getto del peso per il 48enne nativo di L’Avana, il quale andrà alla caccia della terza medaglia paralimpica consecutiva in questa specialità.

La sera invece sarà la volta di Martina Caironi. La campionessa bergamasca andrà alla caccia della seconda medaglia consecutiva nel salto in lungo, categoria F63. La 35enne nativa di Alzano Lombardo sarà una delle favorite per la medaglia d’oro, mai conquistata dall’azzurra in questa specialità. Un’eventuale vittoria darebbe la giusta iniezione di fiducia in vista dei 100 metri. In gara anche Giuliana Chiara Filippi nei 100 metri classe T64.

