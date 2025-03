Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist slalom maschile, orari, streaming, italiani in gara

Si vanno ufficialmente a concludere i Campionati Mondiali juniores 2025 di sci alpino. La manifestazione iridata, che si sta disputando a Tarvisio, ci proporrà l’ultima gara del proprio calendario. Due settimane intense che hanno regalato grande spettacolo, hanno lanciato giovani interessanti e, soprattutto, ha dato gioie ai colori azzurri.

Cosa dovremo attenderci dall’ultima gara del programma? Oggi, giovedì 6 marzo, sarà la volta dello slalom maschile. La prima manche prenderà il via alle ore 08.30 mentre la seconda, che andrà a consegnare titolo e medaglie, scatterà alle ore ore 12.00.

Per la squadra italiana saranno in gara Jakob Franzelin (24), Pietro Bisello (30), Enrico Valentino Zucchini (34), Luca Ruffinoni (57)

Come seguire la gara in tv? Lo slalom maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino junior 2025 non avrà copertura tv. Si potrà seguire in streaming su FIS TV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE delle due manche, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della manifestazione giovanile.

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO JUNIOR 2025

Giovedì 6 marzo

Ore 08.30 prima manche slalom maschile

Ore 12.00 seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA SLALOM MASCHILE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FIS TV

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM

