LIVE Atletica, Diamond League Zurigo 2024 in DIRETTA: Furlani e Simonelli inseguono la finale di Bruxelles

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Zurigo valevole per il circuito internazionale dell'atletica leggera della Diamond League 2024. Sarà l'ultima fermata, l'ultima tappa prima delle finali di Bruxelles del 13 e 14 settembre.

Atteso un grande spettacolo nel salto in lungo dove sarà presente Mattia Furlani. Gli avversari sono quelli di sempre: Miltiadis Tentoglou, oro a Parigi e il giamaicano Wayne Pinnock, argento a Parigi: l’obiettivo sarà cercare di entrare nei primi sei della classifica generale per approdare alle finali. Grande competitività anche nel getto del peso con Leonardo Fabbri reduce dal terzo posto di Chorzow e dalla seconda piazza del Golden Gala, pronto a vedersela ancora con gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs, rispettivamente oro e argento a Parigi. Il fiorentino è già sicuro di essere tra i migliori sei che si giocheranno il diamantone a Bruxelles.

Obiettivo qualificazione a Bruxellese anche per Lorenzo Simonelli che al momento è ottavo nella graduatoria generale e insegue il pass nei 110 ostacoli: anche qui il livello sarà altissimo con l’intero podio di Parigi in gara, ovvero gli statunitensi Grant Holloway e Daniel Roberts e il giamaicano Rasheed Broadbell. Sui 400 ostacoli, invece, ci sarà spazio per Ayomide Folorunso. Serata che sarà condita dalla presenza di Armand Duplantis, a caccia di un altro record del mondo nell’asta e dallo spettacolare Letsile Tebogo nei 200 metri.

meeting di Zurigo valevole per il circuito internazionale dell'atletica leggera della Diamond League 2024. Si comincia alle 18.30.