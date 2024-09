LIVE Nuoto, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: Fantin e Bocciardo fanno sognare

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ottava giornata di nuoto alle Paralimpiadi di Parigi! Quest’oggi alla Defense Arena verranno assegnati altri tredici titoli paralimpici; poche le carte azzurre in gara quest’oggi, ma con una sicuramente di rilievo.

Francesco Bocciardo proverà ad essere protagonista nei 50 sl S5 partendo dalla prima batteria. C’è invece Antonio Fantin nella categoria S6, campione in carica e titolare del record del mondo firmato a Lignano Sabbiadoro lo scorso marzo: sarà lui l’uomo di punta della giornata azzurra di quest’oggi.

Torna in gara anche Alessia Berra: per lei spazio nei 100 rana SB12, mentre si rivede anche Xenia Francesca Palazzo nei 50 stile libero S8 dopo il bronzo di ieri nei 400 sl. In chiusura, spazio alla staffetta 4×50 mista mista 20 punti con l’Italia che proverà ad essere protagonista.

L’ottava giornata del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 9.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!