Calendario Paralimpiadi Parigi 2024 oggi (5 settembre): orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 5 settembre va in scena l’ottava giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Prosegue il grande spettacolo in terra francese e gli italiani vogliono essere grandi protagonisti. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (giovedì 5 settembre) alle Paralimpiadi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Giovedì 5 settembre

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB7 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S5 – Batterie, 100m Stile Libero Maschili S6 – Batterie, 400m Stile Libero Femminili S10 – Batterie, 100m Rana Maschili SB11 – Batterie, 100m Rana Femminili SB11 – Batterie, 200m Misti Maschili SM9 – Batterie, 200m Misti Femminili SM9 – Batterie, 100m Rana maschili SB13 – Batterie, 100m Rana femminili SB13 – Batterie, 100m Rana femminili SB12 – Batterie, 50m Stile Libero S8 Femminili – Batterie, Staffetta Mista 4x100m Misti 20 punti – Batterie

09:30 PARACICLISMO SU STRADA Prova in linea – H1-2 maschile, H1-4 femminile, H5 maschile, H5 femminile, H4 maschile, H3 maschile

09:30 TIRO PARALIMPICO R6 Carabina 50m prona SH1 mista/open – Qualificazioni e Finale

10:00 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto a squadre femminile, Fioretto a squadre maschile – Ottavi, quarti e semifinali

10:00 PARAJUDO Ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi -48 kg J1 e J2 femminili, -57 kg J1 femminili, -60 kg J1 e J2 maschili

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F35, Salto in lungo femminile – Finale T38, 400m maschili – Finale T12, Lancio del peso femminile – Finale F57, 400m maschili – Finale T13, 200m femminili – T11 Turno 1, 100m femminili – Finale T37, Lancio del peso femminile – Finale F64, 100m femminili – T12 Semifinali, Lancio del disco maschile – Finale F11, 800m maschili – T54 Turno 1, 400m femminili – T54 Turno 1

10:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Ottavi Open Ricurvo a squadre miste

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 11 Semifinali, Singolare maschile – Classe 3 Semifinali, Singolare femminile – Classe 7 Semifinali, Singolare maschile – Classe 11 Semifinali, Singolare femminile – Classe 1-2 Semifinali, Singolare maschile – Classe 6 Semifinali, Singolare maschile – Classe 2 Finale per l’oro

10:30 BOCCIA Squadra mista – Finale per il bronzo BC1/BC2, Coppia Mista – BC4 Finale per il bronzo, Coppia Mista – BC3 Finale per il bronzo

10:30 BLIND FOOTBALL Finale 7° posto e Finale 5° posto maschili

10:30 BASKET IN CARROZZINA Semifinali 5° posto femminile (2 partite)

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -50 kg femminile, Finale -59 kg maschile

12:00 SITTING VOLLEY Semifinali maschili (2 partite)

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Semifinali singolare maschile (2 partite), Finale per il bronzo doppio femminile (1 partita), Finale per l’oro doppio femminile (1 partita), Finale per il bronzo singolare quad misto/open (1 partita), Finale per l’oro singolare quad misto/open (1 partita)

13:15 GOALBALL Finale per il bronzo maschile e Finale per il bronzo femminile

15:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Quarti di finale Open Ricurvo a squadre miste, Semifinali Open Ricurvo a squadre miste, Finale per il bronzo Open Ricurvo a squadre miste, Finale per l’oro Open Ricurvo a squadre miste

16:00 PARAJUDO Finali per il bronzo e Finali per l’oro -48 kg J1 e J2 femminili, -57 kg J1 femminili, -60 kg J1 e J2 maschili

16:00 BASKET IN CARROZZINA Semifinale maschile (1 partita) e Semifinale 5° posto maschile (1 partita)

17:00 BOCCIA Squadra mista – Finale per l’oro BC1/BC2, Coppia Mista – Finale per l’oro BC4, Coppia Mista – BC3 Finale per l’oro

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -55 kg femminile, Finale -65kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 11 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 3 Finale per l’oro, Singolare femminile – Classe 7 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 11 Finale per l’oro

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB7 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S6 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S10 – Finale, 100m Rana Maschili SB11 – Finale, 100m Rana Femminili SB11 – Finale, 200m Misti Maschili SM9 – Finale, 200m Misti Femminili SM9 – Finale, 100m Rana Maschili SB13 – Finale, 100m Rana Femminili SB13 – Finale, 100m Rana Femminili SB12 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S8 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Misti 20 punti – Finale

17:30 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto a squadre femminile, Fioretto a squadre maschile – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

17:30 BLIND FOOTBALL Semifinali maschili

17:45 GOALBALL Finale per l’oro maschile e Finale per l’oro femminile

18:00 SITTING VOLLEY Semifinali femminili (2 partite)

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T63, Lancio del disco maschile – Finale F64, 100m maschili – Finale T11, 100m femminili – Finale T12, 400m femminili – Finale T53, Lancio del peso femminile – Finale F33, 400m femminili – Finale T54, 800m maschili – Finale T53, 800m maschili – Finale T54, Lancio del peso maschile – Finale F35, Lancio del giavellotto maschile – Finale F13, 100m femminili – Batterie T64, 100m maschili – T52 Turno 1, 400m femminili – T13 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Semifinale maschile (1 partita)

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro. Durante le interruzioni per i TG (ore 13.00-13.30, 18.10-18.40, 20.30-21.00) l’evento verrà trasferito su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI PARALIMPIADI PARIGI 2024

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB7 – Batterie, 50m Stile Libero Maschili S5 – Batterie (09.38 Francesco Bocciardo), 100m Stile Libero Maschili S6 – Batterie (09.46 Antonio Fantin), 400m Stile Libero Femminili S10 – Batterie, 100m Rana Maschili SB11 – Batterie, 100m Rana Femminili SB11 – Batterie (10.19 Martina Rabbolini), 200m Misti Maschili SM9 – Batterie, 200m Misti Femminili SM9 – Batterie, 100m Rana maschili SB13 – Batterie, 100m Rana femminili SB13 – Batterie, 100m Rana femminili SB12 – Batterie (10.59 Alessia Berra), 50m Stile Libero S8 Femminili – Batterie (11.15 Xenia Francesca Palazzo), Staffetta Mista 4x100m Misti 20 punti – Batterie (11.22 Italia)

09:30 PARACICLISMO SU STRADA Prova in linea – H1-2 maschile (09.30 Fabrizio Cornegliani, Luca Mazzone), H1-4 femminile (09.35 Francesca Porcellato, Giulia Ruffato), H5 maschile (13.05 Ana Maria Vitelaru, Katia Aere), H5 femminile, H4 maschile, H3 maschile (16.05 Federico Mestroni, Martino Pini, Mirko Testa)

10:00 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto a squadre femminile (11.30 Italia) (11.30 Ionela Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Maria Vio Grandis), Fioretto a squadre maschile (12.40 Italia) (12.40 Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci) – Ottavi, quarti e semifinali

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F35, Salto in lungo femminile – Finale T38, 400m maschili – Finale T12, Lancio del peso femminile – Finale F57, 400m maschili – Finale T13, 200m femminili – T11 Turno 1, 100m femminili – Finale T37, Lancio del peso femminile – Finale F64, 100m femminili – T12 Semifinali, Lancio del disco maschile – Finale F11 (12.06 Oney Tapia), 800m maschili – T54 Turno 1, 400m femminili – T54 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 11 Semifinali, Singolare maschile – Classe 3 Semifinali, Singolare femminile – Classe 7 Semifinali, Singolare maschile – Classe 11 Semifinali, Singolare femminile – Classe 1-2 Semifinali (12.00 Giada Rossi), Singolare maschile – Classe 6 Semifinali (14.00 Matteo Parenzan), Singolare maschile – Classe 2 Finale per l’oro

15:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Quarti di finale Open Ricurvo a squadre miste (15.20 Italia) (15.20 Elisabetta Mijno / Stefano Travisani), Semifinali Open Ricurvo a squadre miste, Finale per il bronzo Open Ricurvo a squadre miste, Finale per l’oro Open Ricurvo a squadre miste

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -55 kg femminile (17.00 Emanuela Romano)

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Rana Femminili SB7 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S5 – Finale, 100m Stile Libero Maschili S6 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S10 – Finale, 100m Rana Maschili SB11 – Finale, 100m Rana Femminili SB11 – Finale, 200m Misti Maschili SM9 – Finale, 200m Misti Femminili SM9 – Finale, 100m Rana Maschili SB13 – Finale, 100m Rana Femminili SB13 – Finale, 100m Rana Femminili SB12 – Finale, 50m Stile Libero Femminili S8 – Finale, Staffetta Mista 4x100m Misti 20 punti – Finale

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Salto in lungo femminile – Finale T63 (19.00 Martina Caironi), Lancio del disco maschile – Finale F64, 100m maschili – Finale T11, 100m femminili – Finale T12, 400m femminili – Finale T53, Lancio del peso femminile – Finale F33, 400m femminili – Finale T54, 800m maschili – Finale T53, 800m maschili – Finale T54, Lancio del peso maschile – Finale F35, Lancio del giavellotto maschile – Finale F13, 100m femminili – Batterie T64 (20.50 Giuliana Chiara Filippi), 100m maschili – T52 Turno 1, 400m femminili – T13 Turno 1