LIVE Errani/Vavassori-Townsend/Young, US Open 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la finale del doppio misto!

Buongiono amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale del doppio misto degli US Open tra Errani/Vavassori e Townsend/Young.

Per la prima volta nella storia c’è una coppia italiana a giocarsi un trofeo Major, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno saputo destreggiarsi all’interno del tabellone a 32 coppie miste che hanno preso il via a New York. Gli azzurri hanno sconfitto Rogers/Galloway (USA); Mateas/Mc Donald (USA); Hsieh/Zielinski (TPE, POL) e in semifinale Grant/Kovacevic (USA).

C’è quindi la quarta coppia a stelle e strisce su 5 incontrate lungo il percorso per l’emiliana e il piemontese. Errani che ha giocato una finale Slam, da oggi, in tutte le specialità possibili, un traguardo senz’altro significativo. Di fronte c’è Donald Young, tennista all’ultimo torneo della carriera, che vanta come miglior risultato quel roboante ottavo di finale, proprio agli US Open e nel 2011. Taylor Townsend è arrivata in fondo anche nel doppio femminile, e sul cemento è una delle più forti doppiste al mondo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale del doppio misto degli US Open tra Errani/Vavassori e Townsend/Young. Si gioca alle 21!!