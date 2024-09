LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tanti ‘mangia e bevi’, fuga probabile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2024, 179.3 chilometri da Vitoria-Gasteiz a Maestu-Parque Natural de Izki con 2700 metri di dislivello. Frazione che potrebbe nascondere delle insidie per gli uomini di classifica ma anche concludersi con un nulla di fatto.

Dopo una prima parte caratterizzata da un paio di saliscendi in avvio e perlopiù pianura, arriva l’Alto de Rivas de Tereso, un seconda categoria di 11,1 chilometri al 3,4%; dopo qualche altro tratto senza un metro di pianura, arriva il Puerto Herrera, un prima categoria di 5,6 chilometri all’8,3% ma con picchi del 14%.

Potrebbe essere questo il momento in cui potrebbe crearsi scompiglio in corsa, poiché non c’è un metro di pianura negli ultimi quaranta chilometri. Oppure, viste le ultime due tappe in linea davvero complicate, il gruppo potrebbe lasciare campo libero a chi va a caccia di un successo che darebbe lustro alla propria Vuelta o ai cacciatori di punti per la classifica GPM ora presieduta da Jay Vine (UAE Team Emirates).

Si parte alle 13.20.