LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida Orient Express, vento variabile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona, dove si recuperano le regate non disputate ieri a causa del maltempo: un forte rovescio ha caratterizzato la giornata in terra catalana, dopo i fulmini che due giorni fa avevano costretto a interrompere il programma.

È ancora vivo il ricordo del terribile fulmine che si è abbattuto in mare proprio davanti a Luna Rossa in occasione del confronto vinto contro Team New Zealand, ma ora è giunto il tempo di rianimare la competizione e di entrare nella fase calda del round robin che designerà le quattro commpagini ammesse alle semifinali. Luna Rossa affronterà Orient Express nella seconda regata di giornata a partire dalle ore 14.00, il sodalizio italiano cercherà di difendere la propria imbattibilità e andrà a caccia della quinta affermazione.

James Spithill e compagni puntano a rafforzare il primo posto in classifica e partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare la formazione francese che si sta dimostrando comunque valida. Attenzione al meteo: si parla di una giornata soleggiata con un vento tra 8 e 13 nodi, dunque gli scenari potrebbero essere molteplici. Il programma di giornata sarà aperto alle ore 14.00 dalla sfida tra INEOS Britannia e American Magic, mentre dopo Luna Rossa assisteremo al doppio impegno di Team New Zealand (contro INEOS Britannia e Orient Express) e di Alinghi contro American Magic.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta giornata della Louis Vuitton Cup, che prevede anche la regata di Luna Rossa contro Orient Express: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, regata dopo regata, virata dopo virata, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 (salvo rinvii per vento troppo leggero o altre ragioni). Buon divertimento a tutti.