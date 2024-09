Sport in tv oggi (giovedì 26 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Anche oggi, giovedì 26 settembre, sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con l’ATP 500 di Tokyo ed il combined (ATP 500 / WTA 1000) di Pechino, il ciclismo con le prove in linea juniores dei Mondiali, il calcio con la Coppa Italia, l’Europa League e la Champions League femminile, e la vela con le finali della Louis Vuitton Cup e della Youth America’s Cup.

Per quanto concerne il tennis proseguirà l’ATP di Tokyo con le presenze di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, mentre inizierà l’ATP di Pechino, nel quale saranno protagonisti Lorenzo Sonego, Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Per il torneo WTA di Pechino scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto.

Inizierà il duello tra Luna Rossa ed INEOS Britannia, che si contenderanno la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, inizierà la finale, che si svolgerà al meglio delle 13 regate. Nella giornata inaugurale si disputeranno le prime due regate: si inizierà alle ore 14.15 con la prima sfida dell’ultimo atto, mentre la seconda partirà alle ore 15.49.

Inizia anche il tabellone di singolare maschile del combined di Pechino, in Cina, torneo di categoria ATP 500 per gli uomini: a chiudere il programma odierno sul campo principale saranno l’azzurro Flavio Cobolli ed il numero 8 del seeding, il kazako Alexander Bublik. Il match sarà il quinto in programma a partire dalle ore 05.00 italiane, con il quarto che però si giocherà non prima delle ore 13.00 italiane sul Capital Group Diamond.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 26 settembre

04.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: 1° turno (1° match alle 04.00 Arnaldi-Paul e Bellucci-Draper) – Sky Sport Uno (fino alle 14.00), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

05.00 Tennis, ATP 500 Pechino: 1° turno (1° match alle 05.00 Sonego-Mannarino, 3° match dalle 05.00 Sinner-Jarry, 5° match dalle 05.00 col precedente non prima delle 13.00 Cobolli-Bublik) – Sky Sport Uno (fino alle 14.00), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

05.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: 1° turno (2° match dalle 05.00 Cocciaretto-Rodionova) – Sky Sport Uno (fino alle 14.00), Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

10.02 Ciclismo, Mondiali: prova in linea donne juniores – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, DAZN

12.20 Vela, Youth America’s Cup: finale, Luna Rossa-American Magic – Sky Sport America’s Cup, Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup

14.15 Vela, Louis Vuitton Cup: finale, regata 1 Luna Rossa-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

14.17 Ciclismo, Mondiali: prova in linea uomini juniores – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, DAZN

15.49 Vela, Louis Vuitton Cup: finale, regata 2 Luna Rossa-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

18.30 Calcio, Coppa Italia: Monza-Brescia – Canale 20, Mediaset Infinity

18.45 Calcio femminile, Champions League: PSG-Juventus – DAZN, YouTube DAZN Women’s Football, YouTube Juventus, juventus.com

19.00 Calcio femminile, Champions League: Servette-Roma – YouTube AS Roma

21.00 Calcio, Coppa Italia: Napoli-Palermo – Italia 1, Mediaset Infinity

21.00 Calcio, Europa League: Roma-Athletic Bilbao – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW