LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2024 in DIRETTA: Lorenzo Finn può essere protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile juniores valevole per i Mondiali di ciclismo 2024 a Zurigo (Svizzera).

Percorso che per gli juniores sarà lungo 127.2 chilometri da Uster a Zurigo con un dislivello complessivo di 1800 metri. La prima difficoltà altimetrica sarà quella di Binz, uno strappetto lungo 1.5 km al 9.4%. Dopo 46.5 km dalla partenza si passerà sotto lo striscione d’arrivo e comincerà il circuito finale con tre giri da percorrere: per tre volte verrà quindi affrontata l’asperità di Witikon (1.4 km al 7.2% di pendenza media). Sarà questo verosimilmente il punto che deciderà la corsa.

Tra i favoriti c’è certamente l’iridato a cronometro Paul Seixas: il francese è in grande condizione e l’ha dimostrato non solo nella prova contro il tempo, ma anche sulla prova su strada dell’Europeo e al Giro della Lunigiana. Occhio anche al norvegese Felix Ørn-Kristoff che potrebbe trovarsi bene in questo percorso, così come il nostro Lorenzo Finn, secondo al Giro della Lunigiana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova in linea maschile juniores valevole per i Mondiali di ciclismo 2024 a Zurigo (Svizzera). Si comincia alle 14.15. Buon divertimento!