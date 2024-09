Cobolli-Bublik, ATP Pechino 2024: orario, programma, tv, streaming

Inizia anche il tabellone di singolare maschile del combined di Pechino, in Cina, torneo di categoria ATP 500 per gli uomini: a chiudere il programma di giovedì 26 settembre sul campo principale saranno l’azzurro Flavio Cobolli ed il numero 8 del seeding, il kazako Alexander Bublik.

Il match sarà il quinto in programma a partire dalle ore 05.00 italiane, con il quarto che però si giocherà non prima delle ore 13.00 italiane sul Capital Group Diamond: non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il kazako sul circuito maggiore.

La diretta tv di Cobolli-Bublik, match del torneo di Pechino 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP PECHINO 2024

Giovedì 26 settembre – Capital Group Diamond

Dalle ore 5.00 italiane

Camila Osorio (Colombia) – Ajla Tomljanovic (Australia)

A seguire

Yi Zhou (Cina, WC) – Pavel Kotov (Russia, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Nicolas Jarry (Cile)

Non prima delle ore 12.30 italiane

Cerimonia d’apertura

Non prima delle ore 13.00 italiane

Yafan Wang (Cina) – Ashlyn Krueger (Stati Uniti)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Alexander Bublik (Kazakistan, 8) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP PECHINO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Cobolli-Bublik su Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: per Cobolli-Bublik su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Cobolli-Bublik su OA Sport.