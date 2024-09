LIVE PSG-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: in Francia per completare l’opera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di PSG-Juventus di Champions League di calcio femminile, partita di ritorno valida per la qualificazione alla fase a gironi.

All’andata, allo stadio comunale Vittorio Pozzo-La Marmora di Biella, le bianconere hanno schiantato le parigine per 3-1 con una strepitosa prestazione di Cantore (autrice di un bel gol) e di Bergamaschi, sempre molto insidiosa in fase offensiva e decisiva in fase di copertura. Il PSG, invece, favorito sulla carta prima della partita di andata, non è riuscito ad imporre il proprio gioco nonostante le occasioni in area juventina non siano mancate.

Non sarà una passeggiata, tuttavia, per le ragazze allenate da Massimiliano Canzi, confermare in terra transalpina al PSG Campus la prestazione della settimana scorsa. Le francesi, infatti, si sono sbloccate nella prima di campionato (giocata sabato 21 settembre) vincendo per 1-3 in casa del Montpellier e hanno ritrovato la punta di diamante dell’attacco: Marie-Antoinette Katoto, un gol e un assist nella gara contro le occitane.

Le bianconere, tuttavia, stanno attraversando un momento molto positivo. L’11 capitanato da Sara Gama ha battuto per 1-2 la Lazio in trasferta e si è portata in vetta alla classifica della Serie A a punteggio pieno insieme alla Fiorentina. Sono infatti 3 le vittorie su 3 partite disputate fin qui da parte della Juventus nella massima serie italiana. Ancora una volta determinante Sofia Cantore, subentrata ad Alisha Lehman, che ha trovato il gol del vantaggio all’84’.

Per Fabrice Abriel sarà determinante schierare l’11 iniziale con attenzione. Korbin Albert, reduce da un gol alla prima di campionato e visto il suo momento di forma, potrebbe essere favorita su Leuchter.

Alla fase a gironi prenderanno parte 16 squadre di cui 4 già qualificate: Barcellona, campione uscente; Olympique di Lione; Chelsea; Bayern di Monaco.

Il match di ritorno comincerà questa sera alle ore 18:45.