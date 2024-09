LIVE Servette-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte dall’ 1-3 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Giallorosse non al top sinora. Le ragazze di Alessandro Spugna hanno raccolto 5 punti nelle prime tre partite di campionato. La ritrovata vittoria nell’ultimo turno di Serie A (1-3 al Como), in seguito a due pareggi contro Lazio e Sassuolo può rilanciare le campionesse d’Italia, ancora alla ricerca della miglior condizione fisica. Il Servette invece guida la Super League svizzera: è in testa al campionato con 15 punti dopo aver inanellato 5 vittorie in 6 partite.

Roma a caccia della terza partecipazione consecutiva al massimo torneo continentale. Nella passata stagione, la Roma aveva salutato la competizione alla fase a gironi. Il miglior risultato ottenuto dalle capitoline rimane il quarto di finale disputato contro il Barcellona nel 2022-2023. Per il Servette (campione di Svizzera in carica), il miglior piazzamento in Champions League è la fase a gironi, sempre nella stagione 2022-2023.

Missione qualificazione per le giallorosse, impegnate nella trasferta svizzera contro il Servette. Obiettivo staccare il pass per la qualificazione alla fase a gironi della Women’s Champions League 2024-2025. Il 3-1 dell’andata è un buon biglietto da visita ma non è sufficiente, servirà replicare e migliorare la prestazione del “Tre Fontane” per accedere alle migliori sedici. Il Servette, come dimostrato a Roma, è un avversario apparentemente alla portata. La qualificazione deve diventare realtà per le campionesse d’Italia in carica.

Il via del match è previsto per le 19.00.