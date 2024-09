LIVE Cobolli-Bublik, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: romano all’imprevedibile esame kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’Atp 500 di Pechino tra Flavio Cobolli e Alexander Bublik.

Romano che vuole confermarsi tra i primi 32 giocatori del mondo in questo finale di stagione, così da essere testa di serie nell’ormai imminente Australian Open 2025. Difenderà i punti del 3º turno la, ma c’è ancora una parte finale di stagione dove Cobolli può veramente incrementare il bottino. Con qualche exploit un ranking finale intorno alla 22ª posizione mondiale non sarebbe così precluso. Oggi intanto, un match cha non sarà semplice portare a casa.

Il Kazako si sa, non è il giocatore che fa della continuità il suo forte. Contro un giocatore come Cobolli, che non regala partite dovrà esprimersi al 100% delle sue abilità, che come sappiamo sono elevate e lo fanno partire favorito contro il romano, soprattutto in una partita che si gioca sul cemento veloce della capitale cinese. Non ci sono precedenti, si tratta quindi del primo confronto diretto.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Alexander Bublik. Si parte come secondo match dalle 13, mentre dalle 12:30 ci sarà la “cerimonia inaugurale del 500 ATP e 1000 WTA cinese, nell’auspicio che Jannik Sinner (3° dalle 5:00 vs Jarry) acceda al 2° turno.