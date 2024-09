LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos, inizia la finale! Previsto vento forte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Luna Rossa-Ineos Britannia, finale della Louis Vuitton Cup 2024. Facciamo chiarezza per i meno esperti: si tratta della finale degli sfidanti. Dunque chi vince ottiene il diritto di affrontare i detentori di Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup. La vittoria della Louis Vuitton Cup, di per sé, rappresenta solo un titolo formale.

La serie conclusiva tra italiani e britannici sarà al meglio delle 13 regate, dunque si imporrà il primo equipaggio che arriverà a quota 7 successi. Peraltro si tratterà della rivincita dell’edizione 2021 (all’epoca si chiamava Prada Cup), quando Luna Rossa si impose con un secco, e per certi versi inatteso, 7-1, salvo arrendersi successivamente per 7-3 ai neozelandesi.

Le previsioni meteo odierne dovrebbe essere quelle predilette per Ben Ainslie e compagni, con vento decisamente sostenuto: attesi tra i 15 ed i 17 nodi, con raffiche persino a 22. In queste condizioni la partenza gioca un ruolo fondamentale, per non dire decisivo. Attenzione poi anche alle increspature del mare: attesa onda alta fino ad un metro e mezzo!

A Barcellona si prospetta dunque una prima giornata potenzialmente imprevedibile e con colpi di scena dietro l’angolo. Il vento dovrebbe poi calare in vista del fine settimana, andando a rientrare nel range preferito da Luna Rossa (8-12 nodi). Per questo un eventuale 1-1 al termine della giornata inaugurale non sarebbe un risultato da disprezzare, tutt’altro.

La prima regata della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa ed Ineos Britannia inizierà alle 14.15. Per la seconda bisognerà invece attendere le 15.49. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!