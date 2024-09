Sport in tv oggi (domenica 8 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Non solo Paralimpiadi: non tutto lo sport si concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 8 settembre: in programma il tennis con la finale degli US Open di tennis, il ciclismo con la Vuelta a España, la vela con la Louis Vuitton Cup, i motori con MotoGP, Superbike e Motocross, e tanto altro ancora.

Luna Rossa scenderà in acqua in una sola occasione, nella seconda regata in programma, e sfiderà gli elvetici di Alinghi Red Bull Racing. In precedenza, alle ore 14.00, l’altra regata valida per la classifica vedrà Orient Express Racing Team affrontare INEOS Britannia, infine in chiusura New Zealand se la vedrà con American Magic.

Alle ore 20.00 italiane, sull’Arthur Ashe Stadium, si giocherà la finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis: l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1, sfiderà lo statunitense tra Taylor Fritz, numero 12 del seeding.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della diciottesima tappa della stagione 2024: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP di Turchia, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 8 settembre

09.00-09.10 Superbike, GP Francia: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

09.25 Motocross, GP Turchia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.40-09.50 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.45 Motocross, GP Turchia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Superbike, GP Francia: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, 16.35 differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

11.30 Ciclismo, GP Industria & Artigianato: Larciano-Larciano (196.3 km) – 18.20 differita Rai Sport HD, Rai Play

11.32 Ciclismo, Classica di Amburgo: Amburgo-Amburgo (198.5 km) – 13.15 discovery+, 13.30 Rai Sport HD, RaiPlay

12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

12.15 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

12.20 Ciclismo, Tour of Britain: 6a tappa, Lowestoft-Felixstowe (158.4 km) – 13.30 discovery+

13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: round robin (INEOS Britannia-Orient Express, a seguire Alinghi-Luna Rossa, a seguire American Magic-Team New Zealand) – Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.05 Atletica, Meeting Brescia – 15.30 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Play Sport 2

15.30 Superbike, GP Francia: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, 17.25 differita TV8 HD, tv8.it

16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – mxgp-tv.com, Eurosport2 HD, discovery+,RaiSportHD, RaiPlaySport 2

16.29 Ciclismo, Vuelta a España: 21ma tappa, Madrid-Madrid (crono, 24.6 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

20.00 US Open, finale singolare maschile: Jannik Sinner-Taylor Fritz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX