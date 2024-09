LIVE MotoGP, GP San Marino 2024 in DIRETTA: Bagnaia vuole vincere per rispondere a Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Misano, round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, ci si prepara a una gara dalle mille emozioni in cui il risultato finale è tutt’altro che scontato e in cui potrà accadere di tutto. Una pista molto fisica quella che i centauri dovranno affrontare, dove anche la gestione delle gomme avrà un proprio peso.

Dovrà stringere i denti Francesco Bagnaia. Pecco, vittima di un incidente di non poco conto ad Aragon, è molto sofferente alla clavicola e al costato e dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a vincere questa gara, importante per la sua ricorsa iridata. Chiaramente, Non sarà semplice guidare in queste condizioni.

Di tutto questo potrebbe approfittare Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è portato a casa ieri la Sprint Race e ha dimostrato le sue doti di grande esplosività nell’interpretazione del layout. Bagnaia è stato sorpreso dal via del suo rivale. Per questo, lo start sarà un momento decisivo per fare la differenza, con Pecco che avrà il vantaggio di partire dalla pole-position.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Misano, round del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con il warm-up alle 9.40, mentre il via della gara sarà alle 14.00. Buon divertimento!