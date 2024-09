LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa chiude il round robin contro Alinghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate del double round robin della Louis Vuitton Cup 2024. A Barcellona le 6 imbarcazioni si rivedranno per l’ultima volta in gara prima delle attesissime semifinali. Mancano gli ultimi verdetti, con la sfida tra Orient Express ed Alinghi che vogliono continuare l’avventura nelle acque catalane, e Luna Rossa alla ricerca del punto che vorrebbe dire primo posto nel girone.

Tre i match race in programma, con la giornata che si aprirà con la regata tra i francesi ed INEOS Britannia. Questo duello consegnerà di sicuro un verdetto. In caso di sconfitta i transalpini sarebbero certi dell’eliminazione, mentre con una vittoria regalerebbero il primato nel raggruppamento a Luna Rossa. Imbarcazione azzurra che a seguire sfiderà Alinghi, con la vittoria che sarebbe necessaria a margine di un successo dei britannici. Il programma si chiuderà poi con il match race tra New Zealand ed American Magic.

James Spithill e Francesco Bruni cercheranno in ogni caso il riscatto dopo la battuta d’arresto patita contro INEOS Britannia in condizioni di vento medio/forte. Condizioni metereologiche che saranno il vero grattacapo odierno con le previsioni che non lasciano presagire nulla di buono.

L’ultima giornata di double round robin della Louis Vuitton Cup 2024 inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza Luna Rossa!