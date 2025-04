Lara Colturi torna a gareggiare per l’Italia? In Albania sono sicuri e c’è una frase lampante

In un film cult del 1943, “Torna a casa Lassie”, una cagnolona intelligentissima affrontava mille avventure in un lungo viaggio dalla Scozia all’Inghilterra per tornare dal proprio padroncino. Potrebbe accadere, metaforicamente, lo stesso anche per Lara Colturi, in procinto di lasciare l’Albania e gareggiare per l’Italia già per la stagione olimpica di Milano Cortina 2026.

Prima di raccontare quanto sta succedendo, è però necessario ricordare gli antefatti. In un’intervista ad OA Sport di 3 anni fa, la mamma e allenatrice Daniela Ceccarelli non aveva escluso un rientro sotto la bandiera tricolore.

Un paio di mesi fa era stato Tuttosport a svelare un piano per riportare la classe 2006 in Italia già per la stagione 2025-2026, tuttavia era arrivata una forte e seccata smentita da parte della stessa Ceccarelli. In realtà, evidentemente, qualcosa stava già bollendo in pentola, ma i tempi non erano ancora maturi per chiare prese di posizione.

E vediamo all’attualità. Secondo la testata giornalistica albanese “Newsport”, Lara Colturi avrebbe addirittura già presentato la richiesta di cambiare nazionalità e tornare a gareggiare per l’Italia. In effetti l’approvazione della FIS su eventuali cambi di casacca deve arrivare entro il 1° maggio. Pare che si sia arrivati alla frattura con la Federazione albanese per vicissitudini economiche legate agli sponsor. Secondo il “guru dello sci”, la famiglia Colturi avrebbe speso 300000 euro nella stagione di Coppa del Mondo 2024-2025, ricevendo un supporto di appena 40000 dall’Albania.

In Albania sono talmente certi dell’addio di Lara Colturi, che sulla tv pubblica di Stato, durante i titoli di un telegiornale, hanno pubblicato testuali parole: “Lara Colturi vuole lasciare l’Albania. La 18enne: ‘Voglio gareggiare per l’Italia’ “. Insomma, siamo di fronte realmente ad un fatto compiuto oppure lo screzio di natura economica tra la famiglia Colturi e la Federazione albanese potrebbe risolversi con una soluzione che accontenti entrambe le parti?

Se la classe 2006 decidesse (o avesse deciso…) veramente di rappresentare l’Italia nella stagione 2025-2026, ciò potrebbe avvenire solo in caso di accordo tra FISI e Federazione albanese; in caso contrario sarebbe costretta a rimanere ferma un anno e perderebbe tutti i punti FIS accumulati, ritrovandosi con numeri altissimi nelle liste di partenza. Ad ogni modo, per una ragazza che ha dimostrato un potenziale fuori dal comunque, non dovrebbe rappresentare un problema risalire la china in tempi piuttosto celeri. Permane inoltre un altro interrogativo: la FISI consentirebbe a questo giovane talento di dettare le proprie condizioni e mantenere il proprio team privato? Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Sempre ammesso che Lassie, pardon, Lara torni veramente a casa.