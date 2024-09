LIVE Superbike, GP Francia 2024 in DIRETTA: Superpole race e gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

A Magny-Cours, la BMW ha ottenuto la sua 14ª vittoria consecutiva in questo Mondiale Superbike, portando il totale stagionale a 16 successi. Con Toprak Razgatlioglu fuori dai giochi a causa di un infortunio, è stato Michael van der Mark a cogliere l’occasione, vincendo Gara 1 in Francia. Sotto una pioggia battente e in condizioni molto difficili, l’olandese ha mantenuto il sangue freddo, sfruttando al meglio la situazione. Anche in condizioni di pista asciutta si era dimostrato competitivo, ma sul bagnato ha dimostrato superiorità e ha conquistato con merito la vittoria.

Per lui si tratta del primo podio del 2024, nonché della prima vittoria in una gara lunga con la BMW, dopo essersi aggiudicato la Superpole Race a Portimao nel 2021. Sono trascorsi 1070 giorni da quel successo e, nel frattempo, ha dovuto affrontare anche gravi infortuni che ne hanno rallentato il percorso. Questa vittoria rappresenta una rivincita importante e gli darà fiducia per puntare a risultati di rilievo anche nella Superpole race e in Gara 2.

