LIVE Moto2, GP San Marino 2024 in DIRETTA: Arbolino a caccia della vittoria

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 del Gran Premio di San Marino al Marco Simoncelli International Circuit di Misano Adriatico.

Nella gara di casa gli italiani sono partiti fortissimo sin dalle qualifiche: finalmente Tony Arbolino è riuscito a trovare una pole position, la prima in assoluto in carriera. Dopo averla inseguita a lungo, proprio il circuito di Misano gliel’ha regalata. In questo Gran Premio non è mai riuscito neanche a salire sul podio: questa sembra l’occasione giusta. Al suo fianco partirà Celestino Vietti, autore recentemente del terzo posto a Silverstone e della vittoria a Spielberg.

Completa la prima fila il giapponese Ai Ogura a che si è lanciato in ottica iridata. Quarta posizione per lo spagnolo Aron Canet a, quinta per il brasiliano Diogo Moreira mentre è sesto lo spagnolo Albert Arenas. Più indietro partirà invece Fermin Aldeguer, solo decimo, mentre Sergio Garcia dovrà recuperare addirittura dalla ventiquattresima posizione.

