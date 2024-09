LIVE Sinner-Fritz, US Open 2024 in DIRETTA: in serata la caccia al secondo Slam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Fritz

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il padrone di casa statunitense Taylor Fritz, valido per la finale del torneo di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam.

Il tennista italiano è il numero 1 del seeding e del mondo, e con i 700 punti in palio questa sera vuole allungare ulteriormente in vetta al ranking ATP, mentre lo statunitense è accreditato della dodicesima testa di serie, ma con la finale raggiunta da domani sarà numero 7 ATP anche in caso di sconfitta.

La sfida odierna tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Taylor Fritz andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, il campo principale: il match sarà l’unico della sessione, dato che tutti gli altri tornei si sono conclusi, e si giocherà a partire dalle ore 20.00 italiane.

Quello odierno sarà il terzo confronto sul circuito maggiore tra i due, con entrambi i precedenti che si sono disputati ad Indian Wells, località in cui nel 2021 si impose Taylor Fritz negli ottavi di finale, ed invece nella quale nel 2023 la spuntò Jannik Sinner nei quarti di finale.

La partita si giocherà alle ore 20.00 italiane.