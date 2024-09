LIVE Moto3, GP San Marino 2024 in DIRETTA: Alonso favorito, l’Italia sogna il colpaccio con Lunetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale Moto3. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita una gara che si preannuncia molto interessante per la classe leggera del Motomondiale, con un favorito d’obbligo ma tanti possibili candidati al podio.

David Alonso è il dominatore assoluto della categoria (ha 75 punti di margine sul primo inseguitore nella generale) e scatta dalla pole position dopo aver dettato legge nelle qualifiche del sabato, con la concreta possibilità di centrare l’ottavo sigillo della stagione e avvicinarsi ulteriormente al titolo iridato quando mancano otto round al termine della stagione.

Tra i possibili antagonisti del colombiano per la vittoria di tappa, oltre agli altri big Collin Veijer (5° in griglia), Ivan Ortolà (3° in qualifica) e Daniel Holgado (7° al via), c’è anche il rookie italiano Luca Lunetta. Reduce dal podio di Aragon (il primo della carriera in Moto3), il diciottenne romano del team SIC 58 Squadra Corse ha firmato il secondo tempo nelle prove ufficiali e andrà a caccia di un risultato di prestigio sul tracciato romagnolo.

La partenza della gara di Moto3 a Misano valevole per il GP di San Marino è prevista alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!