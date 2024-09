Sport in tv oggi (domenica 15 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 15 settembre: in programma il tennis con la Coppa Davis, il ciclismo con gli Europei, la vela con le semifinali della Louis Vuitton Cup, i motori con il Motocross, e tanto altro ancora.

Luna Rossa scenderà in acqua nella prima e nella terza regata in programma dalle ore 14.00, e sfiderà gli statunitensi di American Magic, ripartendo dal 2-0 maturato ieri, mentre gli inglesi di INEOS Britannia affronteranno per due volte gli elvetici di Alinghi Red Bull Racing, partendo sempre dal 2-0 di ieri.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena con un giorno d’anticipo le gare della diciannovesima tappa della stagione 2024: in programma a Shanghai c’è il GP della Cina, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i le prove libere: alle 02.00 la MX2, alle 02.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 04.15 ed alle 06.10, per la MXGP start alle 05.15 ed alle 07.10.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 settembre

02.00 Motocross, GP Cina: MX2, prove libere – Nessuna copertura tv / streaming

02.45 Motocross, GP Cina: MXGP, prove libere – Nessuna copertura tv / streaming

04.15 Motocross, GP Cina: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

05.00 Tennis, Coppa Davis: Slovacchia – Cile – Sky Sport 252, SuperTenniX, Sky Go, NOW

05.15 Motocross, GP Cina: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

06.10 Motocross, GP Cina: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+

07.10 Motocross, GP Cina: MXGP, gara2 – mxgp-tv.com, discovery+

09.15 Ciclismo, Europei: prova in linea donne junior – uec.ch

11.00 Tennis, Coppa Davis: Australia – Spagna – Sky Sport 252, SuperTenniX, Sky Go, NOW

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Roma – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Lazio – DAZN

12.45 Ciclismo, Europei: prova in linea uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, 13.20 Eurosport 1 HD, Sky Go, NOW, DAZN

12.45 Ciclismo, Trofeo Matteotti – Sintesi in differita ore 22.00 Rai Sport HD, Rai Play

13.00 F1, GP Azerbaijan: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.00 in differita su TV8 HD, tv8.it

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: semifinali (dalle 14.00 American Magic-Luna Rossa, a seguire INEOS Britannia-Alinghi, a seguire Luna Rossa-American Magic, a seguire Alinghi-INEOS Britannia) – Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup

14.00 Tennis, Coppa Davis: Canada – Gran Bretagna – Sky Sport 252, SuperTenniX, Sky Go, NOW

14.15 Beach soccer femminile, Europei: finale 3° posto, Italia – Spagna – Vivo Azzurro TV

15.00 Tennis, Coppa Davis: Italia – Olanda – Rai 2 HD (dalle 19.45 Rai Sport HD), Sky Sport Tennis, Rai Play, SuperTenniX, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Lecce – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Inter – DAZN

16.15 Ciclismo, GP de Montréal – discovery+, 18.05 Eurosport 1 HD, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Tennis, WTA Monastir: finale singolare – SuperTennis HD, SuperTenniX

18.00 Beach soccer, Europei: finale, Italia – Portogallo – Vivo Azzurro TV

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Napoli – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Monza-Inter – DAZN, DAZN 1

23.00 Tennis, WTA Guadalajara: finali (23.00 finale doppio, non prima dell’1.00 finale singolare) – 01.00 SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW