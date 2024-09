LIVE Beach soccer, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia sfida il Portogallo per confermare il titolo continentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finale degli Europei di beach soccer 2024. Sulla sabbia di Alghero, la formazione di Emiliano Del Duca vuole tentare di replicarsi dopo il successo ottenuto nella passata stagione, sempre nella località sarda. Ad attendere gli azzurri ci sarà la compagine lusitana, una delle più competitive in Europa e avversario di grande livello che l’Italia dovrà superare per portare a casa il trofeo.

Un percorso lungo quello intrapreso dalla formazione azzurra. Dopo aver vinto il girone eliminatorio a Tirrenia nei primi di luglio, la compagine di Del Duca ha passato il girone A delle Superfinals al secondo posto, battendo Estonia e Germania prima di perdere con la Spagna. Ai quarti, l’Italia si è ritrovata davanti la Cechia, sconfitta per 5-2, prima di rincrociare la Spagna, domata ai supplementari nella giornata di ieri con il punteggio di 4-3. Dopo la vittoria dell’ultimo Europeo, e la finale agli ultimi Mondiali, arriverà in ogni caso un altro risultato di prestigio.

Dall’altra parte del campo troveremo il Portogallo. Probabilmente i lusitani partono favoriti nell’incontro odierno. La compagine lusitana è in forma smagliante. Nessuna sconfitta finora per il Portogallo in quest’avventura, anzi vanno rimarcati alcuni risultati di grande rilievo come l’11-4 rifilato alla Svizzera o il 7-3 alla Bielorussia. In casa portoghese c’è la volontà di tornare sul trono d’Europa, monopolizzato dal 2019 al 2021, mentre nelle ultime due edizioni sono arrivati rispettivamente un secondo e un quarto posto.

finale degli Europei di beach soccer 2024, gara in programma ad Alghero (SS). Il via del match è previsto per le 18.00.