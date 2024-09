LIVE Italia-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: conferma per Berrettini nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Olanda, ultimo incontro del gruppo A di Coppa Davis 2024. Azzurri che hanno bisogno di centrare una vittoria per chiudere in vetta al girone, e sono in ogni caso già qualificati alle Finals di Malaga dopo la sorprendente sconfitta del Belgio.

Capitan Filippo Volandri chiede concretezza ai suoi, con alcuni tennisti a disposizione che devono fare i conti con le residue energie dopo l’intensa settimana. Giornata che poteva nascondere insidie, ma che potrebbe trasformarsi in un’autentica passerella finale. Matteo Berrettini ha centrato due vittorie, superando dapprima il brasiliano Fonseca, poi in rimonta il belga Blockx. Il romano è divenuto il beniamino del pubblico bolognese, e dovrebbe strappare la riconferma anche in vista delle ultime fatiche.

Pochi i dubbi in casa Olanda, con Botic Van de Zandschulp primo singolarista. Il neerlandese, dopo il successo colto contro il belga Collignon, ha ceduto al giovane talento verdeoro Fonseca. Molto solido sul cemento, l’olandese rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per la pattuglia azzurra.

Il primo singolare di Italia-Olanda si giocherà all’Unipol Arena di Bologna ed inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!