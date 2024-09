LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa riparte da 2-0 con American Magic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di regate per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. In acqua dunque nuovamente Luna Rossa contro American Magic e Ineos Britannia contro Alinghi per il terzo e quarto atto delle rispettive serie.

In entrambi i casi si riparte da un 2-0, maturato però ieri con dinamiche completamente diverse tra di loro. Luna Rossa Prada Pirelli ha dovuto infatti sudare sette camicie per vincere in rimonta i primi due match race su American Magic dopo aver pagato dazio in partenza, mentre i britannici hanno dominato in lungo e in largo dimostrando una superiorità schiacciante rispetto agli svizzeri di Alinghi.

Luna Rossa sarà chiamata ad un cambio di marcia da parte dell’equipaggio (e soprattutto dei timonieri James Spithill e Francesco Bruni) nella gestione della fase di pre-start, perché superare Patriot non è impresa facile. Discorso diverso per Ben Ainslie e compagni, che sembrano lanciati verso un probabile 5-0 sulla Svizzera per quanto visti nella giornata di ieri.

Si comincia a partire dalle ore 14.00 con gara-3 tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire toccherà alla terza sfida Ineos Britannia-Alinghi e alle gare-4 di entrambe le semifinali. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le regate odierne a Barcellona con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!