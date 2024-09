LIVE Italia-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: ballottaggio tra Cobolli ed Arnaldi nel secondo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del terzo match della fase a gironi di Coppa Davis del tie Italia-Olanda (o per meglio dire Paesi Bassi).

Come ormai da tradizione in questo tipo di situazioni, il nome dei singolaristi verrà comunicato un’ora prima dello svolgersi del primo singolare. Per questo non è ancora ben chiaro chi, tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, disputerà l’incontro odierno, anche se quel che va verificato è la tenuta della caviglia del sanremese, che ha avuto i suoi problemi nel finale di match con il brasiliano Thiago Monteiro.

Per quanto riguarda il team olandese, invece, è facile la scelta: Tallon Griekspoor, numero 1, sconfitto (come Cobolli) da Bergs e vittorioso (al pari di Arnaldi) su Monteiro, anche se soffrendo decisamente meno rispetto al ligure. Semmai, il dilemma rimarrà quello del doppio, ma è un fatto da affrontare in altra sede per quanto siano stati schierati Koolhof e van de Zandschulp finora.

Qualunque sia il tipo di decisione dell’Italia, si tratta del match sostanzialmente a tinte decisive verso quella che può essere una diversa tinta di Malaga (sede delle finali a novembre). Quel che è sicura è la parte di calore dell’Unipol Arena, che ha già fatto registrare per questa giornata il tutto esaurito.

Il secondo match del confronto tra Italia e Olanda si giocherà a seguire del primo, il quale comincia alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!