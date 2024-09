Italia-Portogallo, Finale Europei beach soccer 2024: programma, orario, tv, streaming

L‘Italia del beach soccer si è qualificata per l’ultimo atto della Superfinal dell’Euro League 2024, in corso ad Alghero, in Sardegna: domani, domenica 15 settembre, alle ore 18.00, gli azzurri sfideranno il Portogallo nel match che assegna il titolo continentale.

In semifinale l’Italia ha piegato la Spagna per 4-3 ai tempi supplementari, mentre i lusitani hanno liquidato la Bielorussia per 7-3: iberici e bielorussi si giocheranno il gradino più basso del podio alle ore 15.30. Alle 16.45 la finale del torneo femminile tra Polonia e Portogallo.

L’incontro valido per la finale degli Europei di beach soccer tra Italia e Portogallo non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a Vivo Azzurro TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI BEACH SOCCER

Domenica 15 settembre

Finale Europei – Alghero (Italia)

18.00 Italia – Portogallo – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI BEACH SOCCER 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Vivo Azzurro TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.