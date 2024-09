LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa e Ineos tornano in acqua per le regate da recuperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del quinto e sesto capitolo della serie tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia valevole per le Finali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup.

Gli organizzatori hanno deciso dunque di sfruttare il giorno di riserva per recuperare le due regate non disputate sabato e riportarsi così in pari con la tabella di marcia (senza dover svolgere quattro match race domani). Si riparte da una situazione di perfetta parità nella serie (al meglio dei tredici confronti), con Luna Rossa e Ineos Britannia sul 2-2.

Le previsioni meteo della vigilia per lunedì 30 settembre a Barcellona indicano vento forte, tra i 13 ed i 16 nodi con possibili raffiche da 19 nodi che rischiano di rendere non così scontato il regolare svolgimento delle sfide (il limite massimo consentito è di 21 nodi). Vedremo se questo estremo equilibrio tra le due compagini si spezzerà oppure se la serie andrà avanti con un continuo botta e risposta.

Si parte alle ore 14.10 (a meno di rinvii legati al meteo) con il via di gara-5, mentre a seguire è in programma anche il sesto match race tra Luna Rossa e Ineos Britannia. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della Coppa America: buon divertimento!