Luna Rossa-Ineos, le previsioni meteo: come prosegue la finale? Le indicazioni sul vento

La finale della Louis Vuitton Cup proseguirà martedì 1° ottobre con altre due regate: gara-7 andrà in scena alle ore 14.10, gara-8 è invece in programma a seguire (non prima delle ore 15.15, naturalmente sono possibili slittamenti, cancellazioni e rinvii in base alle condizioni meteo che caratterizzeranno il pomeriggio a Barcellona). Luna Rossa e INEOS Britannia sono in perfetta parità (3-3) nell’atto conclusivo che determina lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

Il doppio testa a testa previsto per domani sarà fondamentale per l’economia dell’intera serie al meglio delle tredici regate: si impone chi ne vince sette, dunque la quarta giornata del confronto tra il sodalizio italiano e la compagine britannica avrà un risvolto di grande rilievo, visto che un’eventuale doppia affermazione permetterebbe di portarsi sul 5-3 e di avvicinarsi sensibilmente al sigillo conclusivo. Molto dipenderà però dall’intensità del vento in terra spagnola.

Le previsioni meteo sono state spesso sbagliate negli ultimi giorni: ad esempio per sabato era previsto vento attorno ai 10 nodi e invece si è rimasti a lungo sotto il limite minimo di 6,5 nodi, tanto che nessuna regata è stata portata a termine; per domenica erano previsti 12-14 nodi e invece si è spesso stati sui 22-23, tanto da ricorrere a lunghi rinvii per superamento del parametro massimo imposto dal regolamento; oggi avevano pronosticato un generico 8-15 e invece si è regatato a 18-19 nodi.

Le previsioni meteo ufficiali per martedì 1° ottobre, dal Race Weather Centre della America’s Cup, parlano di una brezza tra i 13 e i 17 nodi con temperatura tra i 21 e i 24 °C sotto un cielo nuvoloso. Attenzione però alle preannunciate da 22 nodi. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare, l’affidabilità del sistema è stata messa a durissima prova nel corso di questa competizione.