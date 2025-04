Chi partecipa alla America’s Cup dopo la rinuncia di Ineos? Luna Rossa e le squadre interessate

La prossima edizione della America’s Cup si disputerà nel 2027, ma al momento non si sa ancora dove si svolgerà la competizione sportiva più antica del mondo. Secondo la testata neozelandese Stuff sarebbero in lizza la Grecia (supportata dai soldi di un magnate del settore dei trasporti marittimi) e l’Italia (con la viva suggestione di Napoli), ma per il momento tutto tace da parte di Team New Zealand, il detentore della Vecchia Brocca che ha il diritto di scegliere il campo di regata.

Di sicuro non si gareggerà ad Auckland, dopo che il Governo centrale ha fatto intendere di non volere investire in questo evento agonistico nonostante l’indotto economico che è in grado di generare, come si è visto lo scorso autunno a Barcellona. Questo è il contorno, ma la notizia del giorno è indubbiamente la rinuncia di INEOS Britannia di scendere in acqua. Il patron Jim Ratcliffe ha deciso di chiamarsi fuori per ragioni legate al contenzioso aperto con Athena Racing.

Ben Ainslie aveva infatti ricevuto il supporto per essere Challenger of Record (il primo degli sfidanti) e nel comunicato odierno diffuso da INEOS si legge: “La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa con Athena Racing Ltd a seguito della conclusione della 37ma America’s Cup a Barcellona. L’accordo raggiunto con Athena avrebbe permesso a entrambe le parti di competere nella prossima Coppa, ma dipendeva da una rapida risoluzione“.

La nota prosegue:” Ineos Britannia aveva concordato i termini sostanziali molto rapidamente, ma Athena non è riuscita a concludere l’accordo in tempo. Ineos Britannia ritiene che questo ritardo di sei mesi abbia compromesso la sua capacità di prepararsi per la prossima Coppa e quindi ha ritirato a malincuore la sua sfida”. Il sodalizio aveva disputato le ultime due edizioni e lo scorso autunno perse contro i Kiwi per 7-2 dopo aver superato Luna Rossa nella finale del torneo degli sfidanti.

Quali saranno le partecipanti alla America’s Cup 2027? Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Coppa delle cento ghinee. La britannica Athena Racing guidata da Ben Ainslie sarà il Challenger of Record. Luna Rossa ha già fatto sapere che sarà della partita, anche se non si conoscono ancora ufficialmente dettagli importanti come l’identità dei timonieri. Gli statunitensi di American Magic dovrebbero riprovarci e sicuramente gli svizzeri di Alinghi cercheranno di fare valere gli investimenti di Ernesto Bertarelli. Altri inserimenti? Per il momento tutto tace, vedremo se nei prossimi mesi ci saranno degli sviluppo.

PARTECIPANTI AMERICA’S CUP 2027

Team New Zealand (Nuova Zelanda, Defender)

Athena Racing (Gran Bretagna, Challenger of Record)

Luna Rossa (Italia)

Alinghi (Svizzera)

American Magic (USA)