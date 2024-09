Ainslie promuove Ineos: “Non abbiamo commesso molti errori. Luna Rossa ha fatto un ottimo lavoro”

INEOS Britannia si trova sempre in parità con Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio britannico si è imposto nella quinta regata disputata oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona sfruttando un errore in partenza commesso dagli italiani, che hanno poi reagito di rabbia in gara-6 e hanno così pareggiato sul 3-3 la serie al meglio delle tredici regate che proseguirà domani con altri due incroci.

Ben Ainslie, timoniere e skipper di INEOS Britannia, ha analizzato le prestazioni offerte in terra catalana attraverso le dichiarazioni rilasciate nella consueta intervista fatta a bordo subito dopo aver tagliato il traguardo dell’ultimo confronto di giornata: “Credo che il team abbia fatto un grande lavoro tutto il giorno, sappiamo di aver portato la barca nel modo migliore. Luna Rossa ha fatto un ottimo lavoro nel prendere la testa e mantenerla, noi non abbiamo fatto grandi errori“.

Il fuoriclasse britannico ha placato i toni dopo le lamentele di ieri per le proteste a suo dire erroneamente non accolte dal comitato durante gara-4, elogiando il buon lavoro degli uomini di Max Sirena nel secondo testa a testa di giornata e riconoscendo di avere comunque navigato in maniera brillante. Si ritornerà in acqua martedì 1° ottobre per gara-7 e gara-8, i cui risultati avranno un peso enorme nell’economia dell’intero confronto.