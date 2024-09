Bruni analizza il 3-3 di Luna Rossa: “Errore evitabile nella prima regata. La barca ha navigato bene”

Luna Rossa è riuscita ancora una volta a reagire a un momento di difficoltà e a riacciuffare INEOS Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha infatti perso gara-5 a causa di un grave errore in partenza, ma nella regata successiva ha ruggito in maniera perentoria: ottimo scatto, primi due lati di bolina eccellenti e successo in tasca.

La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) prosegue dunque sul filo dell’equilibrio e la parità non si scioglie: 3-3 dopo la terza giornata di un testa a testa che si sta rivelando estremamente livellato e decisamente avvincente. Team Prada Pirelli e la compagine britannica torneranno in scena domani (martedì 1° ottobre) per disputare altre due sfide: l’esito di gara-7 e gara-8 potrebbe avere un peso enorme sull’intera finale.

Francesco Bruni, timoniere insieme a James Spithill, ha analizzato le prestazioni offerte nel pomeriggio odierno subito dopo aver tagliato il traguardo della vittoriosa sesta regata: “La barca ha navigato bene oggi. Abbiamo commesso un piccolo errore nella prima regata, penso che avremmo potuto gestire meglio quel momento in partenza. Nel complesso molto bene. Le condizioni oggi erano ideali per regatare. Cosa dobbiamo fare per andare in vantaggio? Continuare così e provare a schiacciarli“.

Il siciliano ha elogiato lo scafo e le qualità tecniche messe in mostra nelle acque di Barcellona, soffermandosi anche sul pesante errore in fase di pre-partenza che ha condizionato il confronto. L’esperto velista ha poi individuato anche la possibile chiave tattica per battere i britannici in questo atto conclusivo: sarebbe importante andare in vantaggio e mettere un po’ di pressione ai rivali, occorrerebbe non commettere errori e non incappare in problemi tecnici, in modo da cercare di schiacciare la compagine guidata da Ben Ainslie.