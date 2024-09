La giornata di Luna Rossa: l’errore in partenza in gara-5, poi la super prima bolina nella sesta regata

Luna Rossa si trova in perfetta parità con INEOS Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup: 3-3 nell’atto che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha commesso un grave errore nel confronto che ha aperto il pomeriggio nelle acque di Barcellona e non è più riuscita a ingaggiare gli avversari per tentare il sorpasso, ma ha poi saputo reagire nel secondo testa a testa e ha tramortito i rivali meritandosi il successo.

Nella pre-partenza di gara-5 Luna Rossa si è resa protagonista di un’orzata molto violenta per togliersi dai rifiuti degli avversari, ma ha perso velocità ed è andata giù dai foil. Team Prada Pirelli ha ripreso il volo dopo pochi istanti, ma il ritardo di 6-7 secondi fatto registrare sulla linea dello start è stato decisivo: James Spithill e compagni si sono trovato dietro di un centinaio di metri e la rimonta si è rivelata impossibile, hanno nei fatti pareggiato lungo gli otto lati per il sorpasso si è rivelato impossibile.

Dopo aver rimediato una sconfitta con dodici secondi di ritardo, i ragazzi dello skipper Max Sirena si sono rimboccati le maniche e hanno prontamente reagito in gara-6: partenza spettacolare, scafo più veloce nella parte iniziale della prima bolina, prua messa davanti di venticinque metri, brillante braccio di ferro, conservazione del margine di sei secondi nella prima poppa e poi differenza fatta nella seconda bolina, a suon di virate che hanno mandato in confusione Ben Ainslie e compagni.

Luna Rossa ha così vinto con un vantaggio di diciassette secondi ed è riuscita a pareggiare la serie al termine di una giornata che si è rivelata estremamente intensa in terra catalana con vento che ha soffiato tra i 17 e i 19 nodi, offrendo un doppio confronto estremamente spettacolare. Si tornerà in acqua domani pomeriggio (martedì 1° ottobre, a partire dalle ore 14.10) per gara-7 e gara-8: la finale al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) potrebbe giungere a una svolta.