LIVE F1, GP Singapore 2024 in DIRETTA: Ferrari e Leclerc, caccia alla pole a Marina Bay

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dell week end di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay piloti e team lavoreranno alacremente per essere pronti in vista delle qualifiche, estremamente importanti per la gara domenicale su una pista dove non è facile superare.

Un layout molto diverso, infatti, da quello dell’ultimo appuntamento a Baku. Le monoposto dovranno affrontare una serie infinita di curve. Sarà richiesta grande velocità in ingresso e in uscita e le macchine che avranno un buon carico aerodinamico sicuramente sapranno estrarre al meglio la propria prestazione. La Ferrari, in questo senso, vuol essere protagonista.

Nel primo giorno di prove libere Charles Leclerc ha fatto vedere di essere in palla. Il rapporto che il monegasco ha con i cittadini è sempre speciale e ieri ne abbiamo avuto una dimostrazione. Tuttavia, Charles dovrà guardarsi da un Lando Norris particolarmente ispirato su McLaren, che ha iniziato come lui alla grande questo fine-settimana. Vedremo se altri sapranno inserirsi nella lotta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda dell week end di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.30 con le prove libere 3, mentre le qualifiche sono in programma alle 15.00. Parliamo sempre di orari italiani. Buon divertimento!