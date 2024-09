F1, Lando Norris e Charles Leclerc fanno il vuoto nella FP2 a Singapore. Verstappen nelle retrovie

Lando Norris è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, i piloti hanno trovato le misure, sfiorando e colpendo in taluni casi i muretti per gestire il limite. Lando è stato il migliore in termini di velocità sia sul giro secco che sul passo gara, stampando con le soft il crono di 1:30.727.

Una furia Norris, specialmente nell’interpretazione del terzo settore del tracciato. L’unico in grado di tenere il ritmo, quantomeno con poca benzina nel serbatoio, è stato Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, velocissimo nel t-2, ha siglato un tempo di appena 0.058 più lento del britannico. Discreto il ragazzo del Principato sul passo gara (1:37 basso), ma non come il rivale della McLaren.

Terza l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz, vincitore qui l’anno scorso, ma notevolmente distanziato dalla vetta (+0.629). Problemi con il bilanciamento in frenata per il madrileno. A completare il quadro della top-5 troviamo uno Yuki Tsunoda (Racing Bulls) in grande spolvero a 0.741 e l’altra McLaren di Oscar Piastri (5° a 0.747), non così in palla.

In difficoltà Red Bull e Mercedes. Sergio Perez si è confermato maggiormente a suo agio come nella FP1 rispetto a Max Verstappen, avendo ottenuto l’ottavo tempo a 0.871 da Norris, mentre l’olandese ha chiuso in 15ª posizione a 1.294 dal vertice.

Da analizzare la situazione di Max, non in grado di guidare al meglio la sua RB20. Situazione simile anche per George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente settimo a 0.761 ed undicesimo a 0.982, con George a chiudere anzitempo la simulazione del passo gara contro il muro.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP SINGAPORE F1 2024

1 Lando Norris McLaren 1:30.727

2 Charles Leclerc Ferrari +0.058

3 Carlos Sainz Ferrari +0.629

4 Yuki Tsunoda RB +0.741

5 Oscar Piastri McLaren +0.747

6 Daniel Ricciardo RB +0.751

7 George Russell Mercedes +0.761

8 Sergio Perez Red Bull Racing +0.871

9 Alexander Albon Williams +0.923

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.940

11 Lewis Hamilton Mercedes +0.982

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.023

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.066

14 Lance StrollAston Martin +1.230

15 Max Verstappen Red Bull Racing +1.294

16 Franco Colapinto Williams +1.330

17 Esteban Ocon Alpine +1.392

18 Pierre Gasly Alpine +1.495

19 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.632

20 Valtteri Bottas Kick Sauber +2.059