LIVE MotoGP, GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA: Bagnaia sfida Marquez e Martin. In programma qualifiche e Sprint

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Misano Adriatico, quattordicesimo round del Mondiale di MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia arriva a Misano con migliori presupposti rispetto a due settimane fa: Pecco ha dichiarato di essere finalmente a posto dal punto di vista fisico dopo la caduta di Aragon che aveva lasciato alcuni strascichi. In ogni caso la gara di Misano 1, particolare per la pioggia, gli era stata favorevole visto che nel Mondiale si è riportato a -7 da Martin. In questo fine settimana il passo è eccellente e sembra essere superiore a tutti: l’obiettivo deve essere quello di uscire dall’Emilia-Romagna in testa al Mondiale.

Jorge Martin rimane comunque il suo principale rivale: Martinator è ben più vicino a Bagnaia di quanto non lo sia Marquez, almeno da quanto possiamo raccogliere dalle indicazioni del venerdì. Le Sprint Race su questo tracciato sono state entrambe vinte dall’iberico, che ha ottenuto anche una pole lo scorso anno.

Alle 10.10 l'ultima sessione di prove libere, alle 10.50 le qualifiche, alle 15.00 la Sprint Race.