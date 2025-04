F1, Max Verstappen: “Non ci siamo, c’è tanto lavoro da fare sulla Red Bull”

Ha concluso in ottava posizione la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale 2025 di F1, l’olandese Max Verstappen. Il quattro-volte iridato ha faticato non poco a trovare la quadra con la sua RB21 e ai microfoni dei media presenti in circuito non si è nascosto dietro un dito.

“Ci stiamo concentrando sul miglioramento della maneggevolezza della vettura“, ha detto Verstappen. “Non ci siamo ancora, ma ci stiamo sicuramente lavorando. Abbiamo avuto delle buone riunioni in fabbrica. La macchina ha bisogno di una revisione completa: vogliamo trovare più equilibrio e in definitiva spremere più ritmo da questo pacchetto“, ha commentato Max.

Una monoposto che soffre particolarmente in uscita di curva, in termini di trazione: “Si cerca di lavorare su una parte, ma questo può avere conseguenze negative altrove“, ha spiegato. “Si tratta di trovare il giusto compromesso. Alla fine è una combinazione di fattori: tutto dipende dalla velocità in curva, dall’asfalto e dalla temperatura degli pneumatici. Lo scenario è molto vario“.

Verstappen ha poi commentato rispetto alle problematiche che hanno avuto i suoi compagni di squadra a guidare la Red Bull: “Da quello che vedo, è una macchina un po’ più nervosa e instabile in certe curve. Quindi può essere difficile fare un giro completo. Alla fine, tutti fanno del loro meglio per rendere la vettura più veloce. Una volta che diventerà più competitiva, sarà più facile anche per l’altro pilota“.