F1 oggi in tv, GP Singapore 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 21 settembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Qualifiche importanti viste le peculiarità della pista: un circuito cittadino nel quale superare non è cosa facile, nonostante le modifiche nel terzo settore siano state introdotte per favorire l’avvicendamento tra i piloti. Di conseguenza, l’attacco al tempo sarà fondamentale nella gestione della corsa di domani e nella scelta della strategia vincente.

Ferrari ieri molto veloce nel corso delle prove libere in configurazione da qualifiche. Charles Leclerc in particolare ha fatto vedere di essere nel mood giusto con la SF-24, ma anche la McLaren ha risposto presente con Lando Norris. Vedremo se oggi assisteremo a un duello per la pole, oppure se anche altri si uniranno alla “festa” del time-attack.

La seconda giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2

F1 OGGI IN TV GP SINGAPORE 2024

Sabato 21 settembre

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 21 settembre

Ore 16.55-18.20, F1, Qualifiche – Differita in chiaro