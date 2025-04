Federica Brignone usa l’arte dell’ironia sui social: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!”

Non sono ore semplici per Federica Brignone, infortunatasi gravemente nel corso dei campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa. Ieri una bruttissima caduta nella seconda manche di gigante e grandi preoccupazioni sulle sue condizioni, dopo una stagione straordinaria in Coppa del Mondo e nei Mondiali a Saalbach (Austria).

Un infortunio molto serio alla gamba sinistra, che ha richiesto l’intervento chirurgico presso la clinica La Madonnina di Milano, per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che per la riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. Sfortunatamente, è stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane.

Si prevedono tempi di recupero piuttosto lunghi per Federica, attesa alla prova più complicata della carriera per tornare a gareggiare, in vista soprattutto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come annunciato dalla FISI, l’atleta ha trascorso una notte tranquilla presso la clinica citata. La Commissione medica della Federazione, che l’ha visitata stamattina, è soddisfatta per il decorso post operatorio. Nel corso della giornata la campionessa valdostana inizierà la fisioterapia assistita.

Ne ha approfittato anche la sciatrice valdostana per mandare un messaggio agli appassionati e a tutte le persone che le sono state vicino in questo momento così complesso. “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l’ho fatta grossa (in negativo). Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l’equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina. Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere. GRAZIE “, il post di Brignone, chiuso col simbolo della tigre. Già, si spera che la tigre di La Salle possa tornare a ruggire presto sulle piste più importanti del pianeta.