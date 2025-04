F1, Lewis Hamilton fiducioso: “Siamo in una buona posizione dopo la prima giornata a Suzuka”

È un Lewis Hamilton fiducioso quello che ha concluso la prima giornata di prove libere a Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre circuito nipponico, il pilota della Ferrari ha concluso in quarta posizione la FP1 e allo stesso modo nella seconda sessione. Tante prove d’assetto per il britannico, in cerca della miglior messa a punto.

“Nel complesso è stata una giornata positiva. Questa pista è incredibile e il primo settore è fantastico: ora si può davvero spingere, grazie soprattutto al nuovo asfalto. Nella prima sessione il bilanciamento vettura non era perfetto, ma abbiamo fatto grandi progressi per la FP2 e sono soddisfatto della direzione che abbiamo preso“, ha dichiarato il “Re Nero”.

“C’è ancora del lavoro da fare stasera e, con il meteo destinato a cambiare, dovremo rimanere concentrati, però siamo in una buona posizione e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare domani. È incredibile vedere così tanti miei tifosi vestiti di rosso, sono davvero grato e spero di poter regalare loro dei buoni risultati questo week end“, ha concluso Hamilton.

Indubbiamente, verificare se e come la Ferrari riuscirà a migliorare le proprie vetture, con l’evoluzione della pista, sarà tra i temi del fine-settimana, viste le difficoltà nelle prime due apparizioni, disastrose per i riscontri finali e ricordando anche la doppia squalifica a Shanghai (Cina).